Prandelli: "Scudetto? Il Napoli dovrà fare due vittorie, non c'è altra strada! Dopo il pareggio con il Genoa..."

Notizie Napoli calcio - Cesare Prandelli, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sul testa a testa scudetto tra Napoli e Inter a due giornate dalla fine del campionato:

"Visti gli incontri rimasti e il punto di vantaggio che il Napoli ha in classifica, la formazione di Conte è favorita. Credo che la prossima giornata sarà quella decisiva perché gli azzurri andranno a Parma, sul campo di una squadra che contro le grandi quest’anno si è espressa su ottimi livelli e che ha motivazioni importanti alla luce della matematica salvezza ancora da conquistare. Penso che delle due gare da disputare per il Napoli sia quella più complicata, che potrebbe nascondere le maggiori insidie. Affrontarla guardando l’Inter dall’alto in basso è però importante: la pressione resta, ma se sei primo a due turni dalla conclusione del torneo, di solito vengono fuori energie inaspettate.

Inzaghi contro la Lazio non avrà un match semplice e magari i suoi calciatori inconsciamente saranno un po’ distratti dall’avvicinarsi della finale di Champions League. Il Napoli, però, non potrà aspettarsi un regalo dai biancocelesti a San Siro: gli azzurri dovranno fare sei punti, così si metteranno al sicuro da qualsiasi tipo di sorpresa. Nonostante il pareggio nell’ultima sfida contro il Genoa, hanno la forza per battere sia il Parma sia il Cagliari, per tenersi il primo posto e festeggiare lo scudetto".