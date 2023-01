Il Mattino - Sirigu può saltare la trasferta con la Salernitana: non vuole più andare in panchina

Il Napoli è concentrato sulla stagione in corso e anche sul calciomercato di gennaio. Perché ci saranno dei movimenti del club azzurro in vista degli ultimi giorni di mercato.

Napoli: via Sirigu, dentro Gollini

Calciomercato Napoli - Come rivelato da Il Mattino il Napoli tratta la cessione di Sirigu alla Fiorentina e l'arrivo di Gollini. Forse l'esperto portiere italiano non andrà neppure in panchina a Salerno. Non ne ha alcuna voglia, il portiere ha scelto la Fiorentina perché di fare la chioccia a Meret non ne ha voglia. Pronto Gollini, con Giuntoli che vorrebbe avere una opzione per la prossima stagione.