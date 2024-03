Il Mattino - Napoli-Juventus: niente ritiro pre gara per gli azzurri

Ultimissime Napoli Calcio - Al termine dell'allenamento di ieri a Castel Volturno i calciatori sono rientrati nelle proprie abitazioni. Il Napoli, come da qualche tempo a questa parte, non ha fatto il consueto ritiro pre gara in vista della gara di questa sera contro la Juventus. Anche Calzona si è dunque adeguato alle scelte dei suoi predecessori in panchina per quanto riguarda le gare interne degli azzurri.

Niente ritiro pre gara per il Napoli

Ufficialmente non c'è una versione sulla scelta del Napoli di non fare ritiro prima di Napoli-Juventus. Sembra omrai diventata una sorta di prassi consolidata per gli azzurri. Francesco calzona ed i suoi ragazzi si ritroveranno questa mattina in un hotel di Pozzuoli per svolgere una rifinitura, pranzare e stare insieme fino al calcio d'inizio del match di questa sera allo stadio Maradona.