Calciomercato SSC Napoli - De Laurentiis sa che Conte è la soluzione a tutti i mali in casa Napoli, l’unico che garantirebbe un risultato eccezionale dopo il tonfo di questa stagione. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Come scrive l'edizione odierna del quotidiano, Antonio Conte "può costruire una Cattedrale sulle macerie di questa squadra, ma la trattativa è ancora molto complicata. Il Napoli dovrebbe fare un super sforzo economico per venire incontro alla richiesta di Conte e non tutti in società sono convinti di voler rischiare"

