UFFICIALE - Zalewski è un nuovo giocatore dell'Atalanta: ecco quanto incassa l'Inter

Ultime calcio - Nicola Zalewski è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Atalanta, è arrivato anche l'annuncio da parte del club bergamasco. L'Inter incassa 17 milioni di euro dall'Atalanta:

"Dopo quelli di Kossounou, Kamaldeen Sulemana, Ahanor e Sportiello, Nicola Zalewski è il quinto acquisto a titolo definitivo di Atalanta BC in questa sessione estiva della campagna trasferimenti. Il Club nerazzurro ne ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive da FC Internazionale Milano. [...] La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro rivolgono un caloroso benvenuto a Nicola, augurandogli le migliori soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia nerazzurra".