UFFICIALE - Ricordate Dendoncker? Ha firmato per il suo nuovo club: ecco quale

Calcio Mercato  
Ultime calciomercato Dendonker lascia l'Aston Villa e si trasferisce al Real Oviedo

Ultime calcio - Affare fatto tra Aston Villa e Real Oviedo. Nelle ultime ore è arrivata l'ufficialità dell'approdo in Spagna di Leander Dendoncker, centrocampista belga classe '95 che in passato ha vestito anche la maglia della Nazionale dei Diavoli Rossi e del Napoli. Questo il comunicato comparso sul sito del club asturiano:

"Il Real Oviedo e l'Aston Villa hanno raggiunto un accordo affinché il calciatore Leander Dendoncker si unisca al club fino al 30 giugno 2027. Leander Dendoncker è nato il 15 aprile 1995 a Passendale, in Belgio. Il centrocampista ha iniziato la sua carriera con l'Anderlecht nella stagione 2014/2015. Dopo cinque stagioni nella Premier League belga, il giocatore ha fatto le valigie e si è trasferito nel Regno Unito per firmare con il Wolverhampton. In Inghilterra, Dendoncker ha collezionato un totale di 159 presenze, maturando esperienza nel calcio inglese e giocando in uno dei migliori campionati al mondo. Nel 2022, è passato all'Aston Villa e successivamente ha giocato in prestito al Napoli in Italia e all'Anderlecht in Belgio. Inoltre, il nuovo giocatore del Real Oviedo vanta anche esperienza con la sua nazionale. Ha esordito con la nazionale maggiore del Belgio il 7 giugno 2015, in un'amichevole contro la Francia, e il 4 giugno 2018 il Ct Roberto Martínez lo ha incluso nella lista dei 23 convocati per la Coppa del Mondo in Russia".

Questo invece il saluto dei Villains:

"L'Aston Villa può confermare che Leander Dendoncker è passato al Real Oviedo. Il centrocampista ha firmato per il Villa nell'estate del 2022, arrivando dal Wolverhampton Wanderers, e ha collezionato 36 presenze con le maglie bordeaux e blu. L'Aston Villa Football Club desidera augurare a Leander buona fortuna nel suo nuovo capitolo professionale".

