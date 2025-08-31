"Here we go!". Fabrizio Romano annuncia il colpo Juve (seguito dal Napoli in passato)

Ultimissime calciomercato Serie A: mentre la Juventus vende Nico Gonzalez all’Atlético Madrid di Giacomo Raspadori, chiude nell’immediato anche per il sostituto: Edon Zhegrova.
Ecco quanto ha annunciato poco fa Fabrizio Romano via X col suo iconico “here we go!”.
“Edon Zhegrova alla Juventus, ci siamo! Accordo concluso e storia esclusiva confermata.
Il Lille accetta un pacchetto di oltre 20 milioni di euro, poiché Zhegrova voleva che la Juventus si trasferisse con condizioni personali concordate.
Nuovo esterno per Igor Tudor”.