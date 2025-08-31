"Here we go!". Fabrizio Romano annuncia il colpo Juve (seguito dal Napoli in passato)

Calcio Mercato  
Here we go!. Fabrizio Romano annuncia il colpo Juve (seguito dal Napoli in passato)

Calciomercato Serie A, colpo Juve in questi minuti

Ultimissime calciomercato Serie A: mentre la Juventus vende Nico Gonzalez all’Atlético Madrid di Giacomo Raspadori, chiude nell’immediato anche per il sostituto: Edon Zhegrova

Calciomercato Serie A, Fabrizio Romano annuncia Zhegrova alla Juve

Ecco quanto ha annunciato poco fa Fabrizio Romano via X col suo iconico “here we go!”

Edon Zhegrova alla Juventus, ci siamo! Accordo concluso e storia esclusiva confermata.

Il Lille accetta un pacchetto di oltre 20 milioni di euro, poiché Zhegrova voleva che la Juventus si trasferisse con condizioni personali concordate.

Nuovo esterno per Igor Tudor”. 

Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo MilanMilanECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 10º

    logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
