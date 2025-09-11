Fiorentina-Napoli, CorSport: Conte ha già scelto i due centrali, ma in difesa c'è un altro dubbio

Ultime di formazione Fiorentina Napoli, le probabili scelte di Antonio Conte che sabato dovrà fare a meno dell'infortunato Rrahmani al centro della difesa

Notizie Napoli calcio - Terminata la sosta per le Nazionali, sabato il Napoli tornerà in campo e lo farà al 'Franchi' contro la Fiorentina. Qualche dubbio di formazione per Antonio Conte che deve fare a meno dell'infortunato Rrahmani.

Fiorentina-Napoli e le scelte di Conte in difesa, ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Sarà dunque nuova la linea difensiva del Napoli che si completerà con Di Lorenzo a destra e il ballottaggio tra Spinazzola e Olivera a sinistra, aspettando Gutierrez. L'uruguagio è rientrato prima dalle nazionali essendo squalificato per l'ultima. Era partito titolare alla prima col Sassuolo, poi è toccato a Spinazzola col Cagliari, quando la partita richiedeva spinta maggiore a sinistra. E sabato? Si vedrà. Sigla inedita al centro: B&B pronti e in azione".

