Le Interviste  
Di Canio sulla Champions: Conte non ha grande storia ma questo Antonio 2.0 col Napoli può...

Ultime notizie SSC Napoli - Paolo Di Canio ha parlato a Sky Sport di questa edizione di Champions League:

"Il PSG si ripeterà? Sarà molto difficile. Si sono rinforzate tante squadre e ricordiamoci che il PSG è passato tramite il playoff, costruendosi le certezze camminando nel percorso. Sembrava una squadra normalissima nella League Phase, poi ha sofferto nella Supercoppa Europea, ha perso al Mondiale per Club 3-0 contro il Chelsea... È una squadra forte, ma non invincibile".

E le italiane che certezze hanno?

"Che questa è una grande opportunità, come lo è stata negli ultimi 3 anni. Il rimpianto dell'Inter è di aver perso contro il City, quando era riuscita a sorprendere e meritava almeno i supplementari. L'ultima finale invece non possiamo citarla perché non sono neanche entrati in campo, ma ha combattuto e ci è arrivata. Per quanto riguarda il Napoli vediamo Conte, che non è avvezzo a queste latitudini. Nella sua storia c'è al massimo un quarto con la Juve. Vediamo se in questa competizione il Conte 2.0 potrà far vedere un'idea diversa, con De Bruyne e un calcio più offensivo, un Napoli battagliero così come in Italia, dove soffre pure con le piccole, ma porta a casa i risultati. Con un upgrade può fare piacere anche a noi, magari vedremo due italiane competere con le grandi".

Sono 15 anni senza vincere la Champions League.

"Le spese che fanno in Inghilterra, in Italia le facciano in 4-5 anni. Non è che non siamo capaci, però se c'è questa problematica dobbiamo riportarla a 15 anni fa, quando abbiamo iniziato ad avere difficoltà imprenditoriali. Tanti grandi club hanno cambiato proprietà... L'Inter comunque è riuscita a colmare il gap, pur non vincendo. Bisogna avere idee e pazienza, ma non accettare".

Notizie Calcio Napoli
