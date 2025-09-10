SSC Napoli, Rasmus Hojlund ha scelto dove andrà a vivere: la decisione

Ultime notizie SSC Napoli - La quota flegreo-litorale giuglianese-domiziano resta la più alta a casa SSC Napoli, così anche Rasmus Højlund sceglie Pozzuoli per vivere la sua sua nuova esperienza professionale da attaccante dei partenopei. Lo scrive PozzuoliNews24:

"Zona Schiana, a un tiro di schioppo dalla strada statale, bretella della Tangenziale, per raggiungere in un amen il centro sportivo della “squadra del cuore”. A poche manciate da casa Vanja Milinkovi?-Savi? e da Noa Lang, che ha scelto Monterusciello, in un parco privato a poche manciate dallo svincolo della SS7 Quater, comodissimo per chi deve adare ogni giorno a lavorare in zona domitiana. A completare i flegrei del Napoli c’è Amir Rrahmani, che da anni risiede tra Quarto e Monterusciello, e la famiglia Meret, ormai cittadini onorari a Lucrino, con il piccolo Daniel che cresce a Pozzuoli".