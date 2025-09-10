SSC Napoli, Rasmus Hojlund ha scelto dove andrà a vivere: la decisione

Notizie  
SSC Napoli, Rasmus Hojlund ha scelto dove andrà a vivere: la decisione

Ultime notizie SSC Napoli, Rasmus Hojlund ha scelto dove andare a vivere in città: a Pozzuoli per essere vicino Castel Volturno

Ultime notizie SSC Napoli - La quota flegreo-litorale giuglianese-domiziano resta la più alta a casa SSC Napoli, così anche Rasmus Højlund sceglie Pozzuoli per vivere la sua sua nuova esperienza professionale da attaccante dei partenopei. Lo scrive PozzuoliNews24:

"Zona Schiana, a un tiro di schioppo dalla strada statale, bretella della Tangenziale, per raggiungere in un amen il centro sportivo della “squadra del cuore”. A poche manciate da casa Vanja Milinkovi?-Savi? e da Noa Lang, che ha scelto Monterusciello, in un parco privato a poche manciate dallo svincolo della SS7 Quater, comodissimo per chi deve adare ogni giorno a lavorare in zona domitiana. A completare i flegrei del Napoli c’è Amir Rrahmani, che da anni risiede tra Quarto e Monterusciello, e la famiglia Meret, ormai cittadini onorari a Lucrino, con il piccolo Daniel che cresce a Pozzuoli".

Rasmus Hojlund a Napoli
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top