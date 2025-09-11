Clamoroso Serie A, il presidente: "Oggi la decisione dell'UEFA, questa gara di campionato si giocherà in Australia!"

Clamoroso Serie A, il presidente: Oggi la decisione dell'UEFA, questa gara di campionato si giocherà in Australia!

Ultime notizie Serie A: la Lega conferma, Milan-Como si può giocare in Australia

Ultime news Serie AEzio Maria Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, è intervenuto a margine della conferenza stampa di presentazione del Festival dello Sport di Trento, commentando la novità della RefCam:

“Credo che per tutti noi tifosi vedere la stessa visuale dell’arbitro possa essere importante. Siamo tutti bravi a criticarlo, forse vedendo l’azione dal suo punto di vista lo si capisce meglio. Noi siamo un laboratorio di idee, che poi spesso ci copiano: siamo stati i primi a introdurre goal line technology, Var, fuorigioco semiautomatico. Oggi siamo i primi anche su questa novità”.

Sono le ore in cui si discute della possibilità di giocare Milan-Como lontano dall’Italia.

“Oggi c’è una riunione UEFA, non so se la decisione arriverà oggi. Ho fatto presente che per noi è un’esigenza, più che un capriccio, considerando l’indisponibilità di San Siro per le Olimpiadi. Il calendario è intasato e non abbiamo alternative vicine Milano di stadi con la capienza di San Siro. Di fronte a questa necessità, avendo ricevuto una proposta dall’Australia, abbiamo chiesto la possibilità. Aspetto la risposta della UEFA, sono fiducioso come sempre”.

Cosa può fare la Serie A per aiutare la Nazionale italiana?

“Intanto faccio i complimenti a Gattuso per queste due vittorie, ci hanno portato entusiasmo anche se con Israele abbiamo sofferto. Io avevo incontrato Gattuso e gli azzurri mercoledì a Coverciano, avevo visto un clima positivo. Li ho visti belli motivati e i risultati si sono visti in campo. Noi come Serie A cerchiamo di avere il campionato più competitivo possibile, in questo credo che l'Italia sia sempre stata un esempio di come non ci si rilassi perché non si arriva mai con i verdetti già decisi a dieci giornate dalla fine. Poi ci auguriamo di produrre sempre nuovi campioni come fatto in passato".

Lega Serie A
