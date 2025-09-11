Biglietti Manchester City-Napoli polverizzati in tempi record! Il dato

Rassegna Stampa  
Biglietti Manchester City-Napoli polverizzati in tempi record! Il dato

Biglietti Manchester City-Napoli già terminati

Ultimissime Calcio Napoli: testa a Fiorentina-Napoli ma inevitabilmente le attenzioni della tifoseria sono anche già a Manchester City-Napoli che segnerà il debutto degli azzurri nella nuova super Champions League che promette spettacolo per la squadra di Antonio Conte

Biglietti Manchester City-Napoli 

Proprio ieri sono stati messi in vendita i tagliandi per il match dell’Etihad Stadium e nemmeno il tempo di annunciarli che sono già subito polverizzati: in appena 33 minuti, riporta Il Mattino oggi in edicola, si è registrato il soldout

Messi in vendita alle 15.00 per i possessori della Fidelity Card, è stato impossibile sin da subito procedere all’acquisto con il settore ospite da 4.500 posti che sarà interamente dipinto d’azzurro

