Fiorentina-Napoli, Gazzetta: gli occhi di Conte e dei napoletani saranno tutti su un giocatore

Fiorentina Napoli, secondo La Gazzetta dello Sport c'è un giocatore azzurro che è più atteso degli altri in vista della gara del Franchi

Notizie Napoli calcio - Terminata la sosta per le Nazionali, sabato il Napoli tornerà in campo e lo farà al 'Franchi' contro la Fiorentina.

Ecco quanto scritto da La Gazzetta dello Sport:

"Ma gli occhi dei napoletani e di Conte saranno tutti puntati su De Bruyne, reduce da tre gol in due partite con la sua nazionale. Kevin sta crescendo, nella convinzione e nell’inserimento all’interno del nuovo sistema di gioco. E, grazie a lui, il Napoli è diventata una squadra moderna, molto europea. E si avvicina al debutto in Champions con una nuova convinzione: all’Etihad ci sarà un’accoglienza da re per De Bruyne, per anni leader tecnico del City di Guardiola. Ma adesso la sua testa è tutta sul Napoli, da prendere per mano specialmente nelle grandi notti d’Europa".

