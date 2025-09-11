Felipe Melo: "Lotta scudetto? La più forte è l'Inter, ma il Napoli ha qualità. Occhio anche a..."

Ultimissime Calcio Napoli - Felipe Melo, ex centrocampista brasiliano di Inter e Juventus, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in vista del derby d'Italia.

La Juve può lottare per lo scudetto? «La gara con l’Inter dirà se potrà farlo. Ho visto i bianconeri al Mondiale: contro il City sono stati vergognosi. Tudor non mi fa impazzire, non sembra niente di eccezionale. In campionato è partito bene, ma è contro squadre come l’Inter che deve fare la differenza».

Chi è la favorita per il titolo? «L’Inter è la più forte, ma il Napoli ha qualità. Sarà un testa a testa».