Da Firenze - Gudmundsson in bilico per Fiorentina-Napoli: Pioli ha già pronta l'alternativa

Notizie Napoli calcio - Terminata la sosta per le Nazionali, sabato il Napoli tornerà in campo e lo farà al 'Franchi' contro la Fiorentina. Qualche dubbio di formazione per Antonio Conte che deve fare a meno dell'infortunato Rrahmani, ma anche Pioli si porta dietro il dubbio Gudmundsson.

Le ultime in casa Fiorentina arrivano dall'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Piccoli scalda i motori, si prepara a fare da sponda a Kean e ad aprirgli il campo nei momenti cruciali dell'incontro, garantendogli un raggio d'azione più ampio. La probabilità che il classe 2001 parta da titolare è legata alla condizione da valutare di Gudmundsson: la sua presenza contro il Napoli è come minimo a rischio, o comunque difficile da prevedere se non a poche ore dall'inizio della partita. L'allenatore valuterà la forma fisica dell'islandese, ben consapevole di non volerlo rischiare avendo a disposizione tante ottime alternative (Piccoli in primis)".