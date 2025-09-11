Da Firenze - Gudmundsson in bilico per Fiorentina-Napoli: Pioli ha già pronta l'alternativa

Rassegna Stampa  
GudmundssonGudmundsson

Fiorentina Napoli le ultime sull'infortunio di Gudmundsson e sui tempi di recupero, Pioli ha già pronta l'alternativa in caso di forfait

Notizie Napoli calcio - Terminata la sosta per le Nazionali, sabato il Napoli tornerà in campo e lo farà al 'Franchi' contro la Fiorentina. Qualche dubbio di formazione per Antonio Conte che deve fare a meno dell'infortunato Rrahmani, ma anche Pioli si porta dietro il dubbio Gudmundsson.

Le ultime in casa Fiorentina arrivano dall'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Piccoli scalda i motori, si prepara a fare da sponda a Kean e ad aprirgli il campo nei momenti cruciali dell'incontro, garantendogli un raggio d'azione più ampio. La probabilità che il classe 2001 parta da titolare è legata alla condizione da valutare di Gudmundsson: la sua presenza contro il Napoli è come minimo a rischio, o comunque difficile da prevedere se non a poche ore dall'inizio della partita. L'allenatore valuterà la forma fisica dell'islandese, ben consapevole di non volerlo rischiare avendo a disposizione tante ottime alternative (Piccoli in primis)".

Gudmundsson
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top