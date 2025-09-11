Popovic lascia il Napoli, Romano annuncia: "Accordo con il CSKA Mosca, percentuale di rivendita per gli azzurri"

Calciomercato Napoli, Popovic ai saluti: va al CSKA

Calciomercato Napoli - Matija Popovic è prossimo a lasciare il Napoli. Il giovane attaccante, arrivato in azzurro con grandi prospettive, non ha mai trovato spazio se non con la Primavera ed ora è ad un passo dall'addio. 

Importanti aggiornamenti sul futuro di Popovic arrivano dall'esperto di mercato Fabrizio Romano

"Il CSKA Mosca ha raggiunto un accordo per ingaggiare Matija Popovic dal Napoli dopo il fallimento dell'operazione con il Partizan Belgrado. Il Napoli manterrà anche una clausola del 10% per Popovic".

