Popovic lascia il Napoli, Romano annuncia: "Accordo con il CSKA Mosca, percentuale di rivendita per gli azzurri"

Calciomercato Napoli - Matija Popovic è prossimo a lasciare il Napoli. Il giovane attaccante, arrivato in azzurro con grandi prospettive, non ha mai trovato spazio se non con la Primavera ed ora è ad un passo dall'addio.
Importanti aggiornamenti sul futuro di Popovic arrivano dall'esperto di mercato Fabrizio Romano:
"Il CSKA Mosca ha raggiunto un accordo per ingaggiare Matija Popovic dal Napoli dopo il fallimento dell'operazione con il Partizan Belgrado. Il Napoli manterrà anche una clausola del 10% per Popovic".