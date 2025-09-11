Popovic lascia il Napoli, Romano annuncia: "Accordo con il CSKA Mosca, percentuale di rivendita per gli azzurri"

Calciomercato Napoli - Matija Popovic è prossimo a lasciare il Napoli. Il giovane attaccante, arrivato in azzurro con grandi prospettive, non ha mai trovato spazio se non con la Primavera ed ora è ad un passo dall'addio.

Calciomercato Napoli, Popovic saluta

Importanti aggiornamenti sul futuro di Popovic arrivano dall'esperto di mercato Fabrizio Romano: