Calciomercato Napoli, gli azzurri guardano al futuro: pronto il rinnovo di una giovane promessa

Rassegna Stampa  
Calciomercato Napoli, il ds Manna è al lavoro per diversi rinnovi di contratto tra cui anche quello del giovane Antonio Vergara

Calciomercato Napoli - Gli azzurri tra presente e futuro: oltre ai rinnovi in cantiere di Politano, Anguissa e Rrahmani, il ds Manna è al lavoro anche per blindare i talenti del futuro. 

È il caso di Antonio Vergara, 22enne centrocampista che ha convinto Conte ed ha anche esordito contro il Sassuolo. Ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sul suo rinnovo con il Napoli:

"Antonio Vergara, che ha appena 22 anni, è rientrato sul suo tour per la “gavetta” tra Vercelli e soprattutto Reggio Emilia, che è stata utile per imparare. Al Mapei, ma guarda un po’, Conte l’ha fatto debuttare in A e adesso manca solo il contratto (e la penna) per certificare ciò che il suo manager, Giuffredi, ha sostenuto qualche ora fa pubblicamente: «Ci siamo ormai». I sogni non muoiono all’alba".

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
