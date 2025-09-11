Calciomercato Napoli, gli azzurri guardano al futuro: pronto il rinnovo di una giovane promessa

Calciomercato Napoli - Gli azzurri tra presente e futuro: oltre ai rinnovi in cantiere di Politano, Anguissa e Rrahmani, il ds Manna è al lavoro anche per blindare i talenti del futuro.
È il caso di Antonio Vergara, 22enne centrocampista che ha convinto Conte ed ha anche esordito contro il Sassuolo. Ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sul suo rinnovo con il Napoli:
"Antonio Vergara, che ha appena 22 anni, è rientrato sul suo tour per la “gavetta” tra Vercelli e soprattutto Reggio Emilia, che è stata utile per imparare. Al Mapei, ma guarda un po’, Conte l’ha fatto debuttare in A e adesso manca solo il contratto (e la penna) per certificare ciò che il suo manager, Giuffredi, ha sostenuto qualche ora fa pubblicamente: «Ci siamo ormai». I sogni non muoiono all’alba".