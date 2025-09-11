Parlato a CN24: "Mi aspetto Beukema a Firenze, occhio alla sorpresa prima della Champions. Su Lang e Hojlund..."

Ultimissime Calcio Napoli - Manuel Parlato di Canale21 è intervenuto in diretta durante la trasmissione CalcioNapoli24 Live su CN24 TV.

"Marianucci è un giocatore di grande prospettiva e mi aspetto che possa giocare 10-15 partite in questa stagione. La concorrenza in difesa c’è ed è abbastanza agguerrita, quello di Beukema è stato un investimento importante. Mi aspetto che a Firenze dopo l’infortunio di Rrahmani giocherà lui con Buongiorno.

A sinistra penso possa giocare Olivera perché per Gutierrez c’è ancora bisogna di aspettare dal punto di vista fisico. In avanti Hojlund avrà pochi minuti di allenamento e dovrà inserirsi, Lucca non è andato in Nazionale ed è rimasto qua per entrare ancora di più nei meccanismi della squadra.

Penso giochi Lucca a Firenze, poi c’è la Champions ed è la prima volta nella gestione Conte a Napoli, magari potremmo aspettarci qualcosa di diverso.

Anguissa sarà l’ultimo a tornare, ma è un giocatore imprescindibile, magari potrebbero esserci delle varianti e occhio a Lang. Lucca è arrivato per fare l’alternativa a Lukaku e mi aspetto che possa fare l’alternativa a Hojlund quando entrerà nei meccanismi. Neres quest'anno deve essere arruolabile rispetto lo scorso anno, deve dare a Conte delle garanzie maggiori".