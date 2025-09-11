Parlato a CN24: "Mi aspetto Beukema a Firenze, occhio alla sorpresa prima della Champions. Su Lang e Hojlund..."

Le Interviste  
ParlatoParlato

Fiorentina-Napoli, il commento di Manuel Parlato a CN24TV

Ultimissime Calcio Napoli - Manuel Parlato di Canale21 è intervenuto in diretta durante la trasmissione CalcioNapoli24 Live su CN24 TV. 

Fiorentina-Napoli, il commento di Manuel Parlato 

"Marianucci è un giocatore di grande prospettiva e mi aspetto che possa giocare 10-15 partite in questa stagione. La concorrenza in difesa c’è ed è abbastanza agguerrita, quello di Beukema è stato un investimento importante. Mi aspetto che a Firenze dopo l’infortunio di Rrahmani giocherà lui con Buongiorno. 

A sinistra penso possa giocare Olivera perché per Gutierrez c’è ancora bisogna di aspettare dal punto di vista fisico. In avanti Hojlund avrà pochi minuti di allenamento e dovrà inserirsi, Lucca non è andato in Nazionale ed è rimasto qua per entrare ancora di più nei meccanismi della squadra. 

Penso giochi Lucca a Firenze, poi c’è la Champions ed è la prima volta nella gestione Conte a Napoli, magari potremmo aspettarci qualcosa di diverso. 

Anguissa sarà l’ultimo a tornare, ma è un giocatore imprescindibile, magari potrebbero esserci delle varianti e occhio a Lang. Lucca è arrivato per fare l’alternativa a Lukaku e mi aspetto che possa fare l’alternativa a Hojlund quando entrerà nei meccanismi. Neres quest'anno deve essere arruolabile rispetto lo scorso anno, deve dare a Conte delle garanzie maggiori".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top