Le Interviste  
Cellino: Brescia? Sono stato vittima di una Samp che non poteva retrocedere

Dopo la retrocessione del Brescia in Serie C e la mancata iscrizione al campionato, seguite alla penalizzazione per l’uso di crediti fiscali inesistenti (che lui sostiene di aver acquistato in buona fede), Massimo Cellino rompe il silenzio. In un’intervista all’Unione Sarda, l’ex presidente del Cagliari – alla guida del club per 22 anni – ha ricordato gli anni in Sardegna e ha commentato le ultime vicende: "Mi manca il Cagliari, perché rappresenta la mia giovinezza e gli anni più belli della mia vita. Ma il calcio di oggi non è più quello che conoscevamo: il sistema è crollato, chi governa la Federazione ha distrutto tutto e chi prova a opporsi viene annientato. Io gioco solo dove non si bara".

Infine, un passaggio sulla retrocessione: "Non mi considero una vittima. Ho pagato una serie di circostanze negative, mentre la Sampdoria, con 200 milioni di debiti, è stata iscritta al campionato. Un commercialista bresciano mi ha venduto titoli con la quietanza dell’Agenzia delle Entrate e con il via libera della Covisoc. Poi, poco prima dell’iscrizione (in realtà due settimane), mi hanno detto che era tutto falso e che servivano 8 milioni in 24 ore per iscriversi in Serie C. Non li avevo: se l’avessi saputo li avrei trovati. E anche con la penalizzazione, con tre punti in più non sarei retrocesso".

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
