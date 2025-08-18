Sportitalia - Da Hojlund a Dovbyk, tutti i nomi per sostituire Lukaku: ecco chi va escluso dalla lista

Calcio Mercato  
Sportitalia - Da Hojlund a Dovbyk, tutti i nomi per sostituire Lukaku: ecco chi va escluso dalla lista

Ultime calcio Napoli il punto sugli attaccanti che potrebbero sostituire l'infortunato Lukaku

Ultime calcio Napoli - Il Napoli cerca rinforzi, soprattutto dopo l'infortunio di Romelu Lukaku. Alfredo Pedullà riporta alcuni aggiornamenti.

Pedullà e il punto sugli attaccanti per il Napoli

Pedullà parla del mercato del Napoli sul proprio profilo Youtube:

"Partiamo dall'attaccante, dal Napoli che si deve muovere, che si vuole muovere, che deve prendere un attaccante. Non sai tu Napoli quando rientrerà Lukaku, perché nel bollettino e nel report c'è scritto una cosa di pesante, un qualcosa di pesante, ma non sai se riprende tra 3 mesi per rientrare tra 4 mesi, se riprende tra 2 mesi e mezzo, non lo sanno neanche i medici, morale, hai soltanto Lucca e devi procedere. Tra i tanti nomi che sono stati fatti in queste ultime ore, alcuni per me improbabili, nel pomeriggio Gianluigi Longari ha anticipato un nome che secondo me va seguito ed è il nome di Rasmus Hojlund. Hojlund dall'inizio del mercato è stato mandato ovunque all'Inter, alla Juve, al Milan, ovunque. Il profilo piace al Napoli perché intanto è un profilo giovane, ha le caratteristiche fisiche, proprio la fisicità di Lukaku. Il Milan c'è, certo ma il Napoli gioca la Champions.

Tolgo dalla lista Jackson che è stato accostato al Napoli, ma io sinceramente non ho riscontro soprattutto per i costi dell'operazione, non ho riscontri su Zirkzee. Saranno stati proposti tanti altri attaccanti, per esempio Pinamonti, ma era stato già proposto nelle precedenti sessioni di mercato, non escludo che possa essere stato consigliato Dovbyk.

Richarlison che Conte ha avuto al Tottenham, me l'avete chiesto in tanti, a me sinceramente è un nome che non risulta ammesso non concesso che sia sul mercato, anche perché il rapporto che ha avuto Conte al Tottenham è stato molto tormentato con Richarlison".

Rasmus Hojlund
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top