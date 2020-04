De Laurentiis sentenzia: "Il Covid finirà per far sparire quelle squadre medio piccole che vivono sopra le proprie possibilità". Preziosi imbestialito con il patron del Napoli, il retroscena

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna de La Repubblica sottolinea una battuta di De Laurentiis che ha fatto infuriare molto Preziosi nell'ultima riunione di Lega:

"Nell’ultima assemblea di Lega, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha più o meno sentenziato: «Il Covid finirà per far sparire quelle squadre medio piccole che vivono sopra le proprie possibilità». Facendo imbestialire il presidente del Genoa Preziosi. Un fronte guidato dal presidente della Lazio Lotito e dalla Romaspinge per tornare a giocare. La Lega di Serie A è allineata sulla posizione, come la Federcalcio. Contrario è invece il presidente del Coni Malagò, in sintonia con il ministro Spadafora. Ma anche di alcuni club della stessa Serie A: Brescia e Torino ritengono che giocare non si possa, come Sassuolo e Udinese. Il ds laziale Igli Tare ha attaccato gli attendisti: «Non mi spiego perché club come Juve e Inter non prendano posizione»".