Il Napoli può tornare su Frattesi? Tuttosport: ADL e Manna cercano un incursore alla McTominay, dipende da un fattore

Calciomercato SSC Napoli - Il Napoli cerca un altro incursore di centrocampo da aggiungere a McTominay, considerando anche la posizione incerta di Anguissa. Ne parla Tuttosport.

“Gli azzurri seguono Ferguson del Bologna e altri elementi in Europa, ma Frattesi è un giocatore che piace, in particolare a Conte. Molto passerà dalla permanenza o meno dell’allenatore, però non è da escludere che il Napoli possa muoversi su Frattesi a prescindere. L’Inter manterrà la sua valutazione di almeno 40 milioni, però potrebbe essere disposta a uno sconto con l’inserimento nell’operazione di Giacomo Raspadori, che il Napoli valuta non meno di 25-30 milioni”