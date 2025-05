Affare David, il Napoli ha offerto uno stipendio tra i più alti di tutta la squadra! ADL e Manna aspettano risposte

Calciomercato SSC Napoli - Un incontro, un’offerta concreta e un’idea che può trasformarsi in qualcosa di più: il Napoli fa sul serio per Jonathan David. Ne parla il Corriere dello Sport.

“Sabato scorso gli agenti sono stati in città per discutere i termini di un possibile arrivo a parametro zero con il ds Manna. Sul piatto una proposta da 6 milioni di euro netti a stagione, oltre il doppio di quanto guadagna al Lille. Il Napoli aspetta risposte. David piace all’Inter e sogna la Liga, guarda con ammirazione al campionato spagnolo. Quella del Napoli è un’offerta formale. Una proposta concreta, senza chiacchiere”