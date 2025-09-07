Gol De Bruyne! Tiro da fuori area imparabile in Belgio-Kazakistan, poi anche un assist per Doku! | VIDEO

Gol De Bruyne! Tiro da fuori area imparabile in Belgio-Kazakistan, poi anche un assist per Doku! | VIDEO

Gol De Bruyne in Belgio-Kazakistan: tiro da fuori area imparabile su assist di De Ketelaere, ecco il video

Ultime notizie SSC Napoli - Al 42' è Kevin De Bruyne a sbloccare Belgio-Kazakistan, dopo aver giocato un grandissimo primo tempo. Il belga del Napoli ha segnato su assist di tacco di Charles De Ketelaere, calciando all'angolino dal limite dell'area di rigore: tiro da fuori area imparabile!

E un minuto più tardi, è arrivato anche l'assist di De Bruyne, al 44' per il raddoppio di Jeremy Doku: insomma, KDB il migliore in campo della Nazionale belga nel primo tempo che s'è chiuso sul risultato di 2-0.

Ecco il video:

