Qualificazione al Mondiale, l'Italia verso i playoff: le percentuali delle possibili avversarie

Ultime notizie nazionali - L'Italia, dopo le prime quattro gare del girone e la super vittoria della Norvegia di ieri sera, sembra già proiettata a disputare i playoff. Al termine della pausa delle nazionali di settembre, la Nazionale allenata dal CT Gattuso si trova al secondo posto con 9 punti (e una gara in meno), a -6 dalla Norvegia capolista. Quindi la possibilità di dover disputare i playoff è - ad oggi - molto concreta. Ma alla luce della situazione attuale, chi sarebbero le potenziali avversarie dell’Italia?
I criteri del sorteggio
Premessa: ai playoff per il Mondiale partecipano 16 squadre, che si affrontano in 4 mini-tornei con semifinali e finale, da cui vengono fuori le 4 qualificate. Ad accedere sono le 12 seconde qualificate di ogni girone più le 4 migliori squadre di Nations League che hanno chiuso il proprio gruppo di qualificazione dal 3° posto in giù. Ecco perché l’Italia, anche in caso di flop totale e di mancato 2° posto, avrebbe un’alta probabilità di giocare comunque i playoff.
L’una o l’altra cosa cambierebbe però tutto, perché nel primo caso gli Azzurri entrerebbero probabilmente come teste di serie o, al massimo, in seconda fascia; in caso di accesso tramite la Nations League, invece, la Nazionale non solo andrebbe in quarta fascia, ma giocherebbe anche le partite in trasferta.
Alla luce della precedente spiegazione, attualmente le possibili avversarie dell'Italia sarebbero le seguenti: