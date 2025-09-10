Qualificazione al Mondiale, l'Italia verso i playoff: le percentuali delle possibili avversarie

Ultime notizie nazionali - L'Italia, dopo le prime quattro gare del girone e la super vittoria della Norvegia di ieri sera, sembra già proiettata a disputare i playoff. Al termine della pausa delle nazionali di settembre, la Nazionale allenata dal CT Gattuso si trova al secondo posto con 9 punti (e una gara in meno), a -6 dalla Norvegia capolista. Quindi la possibilità di dover disputare i playoff è - ad oggi - molto concreta. Ma alla luce della situazione attuale, chi sarebbero le potenziali avversarie dell’Italia?

I criteri del sorteggio

Premessa: ai playoff per il Mondiale partecipano 16 squadre, che si affrontano in 4 mini-tornei con semifinali e finale, da cui vengono fuori le 4 qualificate. Ad accedere sono le 12 seconde qualificate di ogni girone più le 4 migliori squadre di Nations League che hanno chiuso il proprio gruppo di qualificazione dal 3° posto in giù. Ecco perché l’Italia, anche in caso di flop totale e di mancato 2° posto, avrebbe un’alta probabilità di giocare comunque i playoff.

L’una o l’altra cosa cambierebbe però tutto, perché nel primo caso gli Azzurri entrerebbero probabilmente come teste di serie o, al massimo, in seconda fascia; in caso di accesso tramite la Nations League, invece, la Nazionale non solo andrebbe in quarta fascia, ma giocherebbe anche le partite in trasferta.

Mondiale: le possibili avversarie dell’Italia ai playoff

Alla luce della precedente spiegazione, attualmente le possibili avversarie dell'Italia sarebbero le seguenti: