La griglia Scudetto di Brocchi: "Il Milan è appena dietro a Inter e Napoli"

L'ex centrocampista di Milan e Lazio ed oggi allenatore, Christian Brocchi, ha rilasciato una intervista a Radio Serie A nel corso della quale ha parlato del nuovo campionato che sta per iniziare. Queste le sue parole: "Vedo in prima fila Inter e Napoli perché hanno uno zoccolo duro importante e delle certezze che si ritroveranno da subito. Poi appena dietro il Milan perché ha una rosa con giocatori forti potrà dedicarsi a una sola competizione. Juventus, Atalanta e Roma credo siano più o meno nella stessa situazione, devono ancora essere completate e hanno cambiato allenatore. Gasperini e Juric avranno bisogno di un po’ di tempo per capire l’ambiente ed entrare nella testa dei giocatori, la Juve è un po’ più avvantaggiata perché Tudor già conosce benissimo la piazza e alla fine dello scorso campionato l’ha vissuta anche da allenatore. Poi la Lazio che ha mantenuto una rosa buonissima e ha come garanzia la presenza di Maurizio Sarri che ha sempre giocato ottimo calcio".