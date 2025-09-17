Conte insiste su un aspetto per beffare il maestro Guardiola

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione in vista della trasferta del Napoli in terra inglese per affrontare il Manchester City domani alle ore 21:00:



"Meret recuperato, Conte insiste sull’intensità per beffare il maestro Guardiola L’emergenza portieri è superata, ieri Meret ha lavorato in gruppo e con l’inserimento di Ferrante al posto di Contini il Napoli ha dribblato i rischi e le difficoltà che si sono presentate prima della trasferta di Firenze. Beukema ha superato l’influenza ed è pronto a far coppia con Buongiorno per ostacolare Haaland, uno dei migliori centravanti al mondo".

