Conte da settimane sta svolgendo un ruolo inedito per un carismatico come lui, ecco quale

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli si gioca tutto al Maradona contro un Cagliari che ha già ottenuto la salvezza, ma l’ultima gara casalinga contro il Genoa ha insegnato che non si può abbassare la guardia. Lo scrive Tuttosport.

"Antonio Conte insieme al suo staff da diverse settimane sta svolgendo un ruolo inedito per un carismatico come lui: il mental coach dei supporter. Mai gli era successo nelle sue esperienze passate, ma il calore di questa città è uno dei motivi che lo ha spinto a sposare il progetto proposto da De Laurentiis. Forse non si aspettava un coinvolgimento così ampio e tale da costringerlo a lanciare diversi messaggi ai tifosi"