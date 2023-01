Clamoroso Repubblica - Salernitana senza allenatore contro il Napoli? Si fa largo "l'ipotesi interna"

Ultime notizie SSC Napoli - Dopo l'esonero di Nicola, la Salernitana cerca un nuovo allenatore. E lo fa nella settimana che porta al derby campano di Salernitana-Napoli. Che chiude il girone d'andata con la 19ª e ultima gara della prima metà di campionato di Serie A.

Salernitana senza allenatore contro il Napoli?

Si fa largo una clamorosa ipotesi, secondo Repubblica, viste le difficoltà a stringere nell'immediato col nuovo tecnico. D'Aversa in pole, ma deve liberarsi dalla Sampdoria come Iachini dal Parma. E poi il 'no' di Benitez e le difficoltà di arrivare a Di Francesco e Mazzarri. Per questo si fa largo l'ipotesi interna:

"Si è pensato pure ad una soluzione interna per il match di sabato col Napoli (Colantuono o Fusco) prima di ingaggiare un nuovo allenatore. Una soluzione, quest’ultima, che sarebbe, però, alquanto singolare. Serve chiaramente una svolta ed il derby di sabato, che somiglia ad una sorta dimissione impossibile, potrebbe essere anche l’occasione per ritrovare gli stimoli giusti per fare almeno una prestazione dignitosa"