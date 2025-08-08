Parma, Ndiaye: "Ho sentito Koulibaly, sapete cosa mi ha detto?

Abdoulaye Ndiaye, difensore del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa:

"Ho giocato con tanti calciatori importanti, come Barcola, con il quale abbiamo avuto la stessa formazione a Lione. Qui ho già avuto modo di constatare che ci sono dei giocatori forti. Però la cosa che mi è piaciuta di più è il collettivo: ritengo che sia più importante avere un collettivo solido e coeso, e qui a Parma l'ho visto. Sono sicuro che con questo riusciremo a costruire una grande squadra per dare al Parma ciò che si merita"

Tra i miei idoli c'è Koulibaly, che ho sentito prima del mio approdo a Parma e sapete cosa mi ha detto? Mi ha consigliato di venire proprio lui qui. Mi ha parlato molto bene della Serie A e di questa squadra. Mi ha detto che questo campionato è adatto a me e alle mie caratteristiche, essendo io un giocatore che ama difendere e giocare con la palla tra i piedi".