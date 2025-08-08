Amichevoli Napoli, Conte si è fatto sentire! Un aspetto non lo ha soddisfatto: il retroscena

Rassegna Stampa  
ConteConte

Amichevoli Napoli, in piena preparazione i risultati non sono stati fin qui dei migliori, mister Antonio Conte si è fatto sentire con la squadra per un motivo

Notizie Napoli calcio - Domani sera ci sarà Napoli-Girona, terza amichevole a Castel di Sangro dopo quelle contro Brest e Casertana (rispettivamente sconfitta e pareggio). Gli azzurri sono in piena preparazione ed i risultati sono l'ultima cosa da guardare, ma nelle prime due partite c'è comunque qualcosa che non ha soddisfatto mister Conte

Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Ha festeggiato lo scudetto con la squadra e poi ha azzerato tutto, alzando al massimo l’intensità della preparazione e stimolando continuamente la tensione agonistica e l’ambizione dei giocatori, rifiutando categoricamente l’idea di un benché minimo senso di appagamento. I risultati delle amichevoli, tra l’altro, non l’hanno soddisfatto e s’è fatto sentire: perdere non è un verbo contemplato, neanche a luglio e a inizio agosto. A maggior ragione se all’orizzonte c’è una nuova, grande sfida: la difesa dello scudetto, il ritorno in Champions, l’assalto alla Supercoppa italiana e alla Coppa Italia. Del resto, non si entra mica a caso nella lista dei top d’Europa." 

Conte
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top