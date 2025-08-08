Amichevoli Napoli, Conte si è fatto sentire! Un aspetto non lo ha soddisfatto: il retroscena

Notizie Napoli calcio - Domani sera ci sarà Napoli-Girona, terza amichevole a Castel di Sangro dopo quelle contro Brest e Casertana (rispettivamente sconfitta e pareggio). Gli azzurri sono in piena preparazione ed i risultati sono l'ultima cosa da guardare, ma nelle prime due partite c'è comunque qualcosa che non ha soddisfatto mister Conte.

Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Ha festeggiato lo scudetto con la squadra e poi ha azzerato tutto, alzando al massimo l’intensità della preparazione e stimolando continuamente la tensione agonistica e l’ambizione dei giocatori, rifiutando categoricamente l’idea di un benché minimo senso di appagamento. I risultati delle amichevoli, tra l’altro, non l’hanno soddisfatto e s’è fatto sentire: perdere non è un verbo contemplato, neanche a luglio e a inizio agosto. A maggior ragione se all’orizzonte c’è una nuova, grande sfida: la difesa dello scudetto, il ritorno in Champions, l’assalto alla Supercoppa italiana e alla Coppa Italia. Del resto, non si entra mica a caso nella lista dei top d’Europa."