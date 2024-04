Calciomercato Napoli, c'è un nome caldo sul fronte acquisti per la prossima stagione

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in meritoalla possibile composizione dell futuro attacco della SSC Napoli. Con gli azzurri che sembrano ormai destinati a non qualificarsi per nessuna coppa europea per la stagione 2024-2025 e con un Victor Osimhen sempre più vicino all'addio. Ecco quindi che l'italo-argentino Mateo Retegui è diventato il nome caldo per il ruolo di nuovo bomber:



"Prime novità in casa azzurra anche sul fronte mercato, con il nome caldo dell’argentino Mateo Retegui per rinforzare il reparto d’attacco, che sta per perdere Victor Osimhen. Il bomber nigeriano lascerà un vuoto difficile da colmare ed è stato tra i migliori nei 90’ di ieri contro la Roma".