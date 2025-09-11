Anguissa rientra solo oggi a Castel Volturno, ci sarà per Fiorentina-Napoli? La scelta di Conte

Fiorentina Napoli, Anguissa rientra solo oggi a Castel Volturno dopo gli impegni con il Camerun: spunta già la scelta di Conte in vista di Firenze

Notizie Napoli calcio - Terminata la sosta per le Nazionali, sabato il Napoli tornerà in campo e lo farà al 'Franchi' contro la Fiorentina. Qualche dubbio di formazione per Antonio Conte che deve fare a meno dell'infortunato Rrahmani.

Anguissa titolare in Fiorentina Napoli? Le ultime

Oggi rientra a Napoli anche Frank Anguissa dopo gli impegni con il Camerun. Riposo o straordinari per lui in vista di Fiorentina-Napoli? La scelta di Conte viene svelata dal Corriere dello Sport:

"Oggi è il giorno di Anguissa. L’ultimo a rientrare dagli impegni con le nazionali raggiungerà in queste ore i compagni a Castel Volturno, completando il gruppo a disposizione di Conte in vista della trasferta di sabato sera al Franchi contro la Fiorentina. Il centrocampista del Camerun ha chiuso la parentesi con la sua nazionale con una sconfitta pesante a Capo Verde, che complica la corsa verso i prossimi Mondiali.

Per lui un viaggio intercontinentale e subito la necessità di ricaricare le energie: sabato a Firenze dovrà fare gli straordinari dopo aver giocato 160’ in due partite (70+90). Conte infatti dovrebbe schierarlo in campo dal primo minuto, con la conferma dei Fab 4 sulla linea mediana che appare lo scenario più probabile". 

