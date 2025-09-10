Gotti: "Il mercato ha reso il Napoli molto competitivo, farà bene anche in Champions!"

Gotti: Il mercato ha reso il Napoli molto competitivo, farà bene anche in Champions!

Ultime notizie SSC Napoli - Luca Gotti, ex allenatore di Lecce e Udinese tra le altre, ha parlato ai microfoni di Sky Sport anche del Napoli di Antonio Conte e del cammino in Champions League:

"Il Napoli credo possa essere un argomento importante, perché viene da un anno in cui si è dedicato interamente e solo al campionato. Poi, viene da un anno dove è riuscito a vincere il campionato e quest'estate la squadra si è arricchita con una cifra tecnica ed anche esperienziale che rende il Napoli probabilmente molto competitivo anche in quella competizione (Champions League, ndr)".

L'Inter? Ha un gruppo storico che ha un anno di più, ha cambiato poco, ma ha cambiato la continuità in panchina dove è arrivato questo ragazzo molto esperto di Inter, di cui io ho una bellissima impressione. Ha fatto alcune partite di Serie A a Parma in una situazione molto, molto difficile con un calendario complicato e quel percorso che ha fatto gli ha permesso di sedersi su questa panchina che lui ama moltissimo in un club che ama moltissimo. Le cose che ho visto al Mondiale per Club e in queste prime partite... Anche nella sconfitta con l'Udinese, l'Inter ha avuto momenti estremamente pregevoli di gioco. Non mi sta dispiacendo il suo approccio".

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
