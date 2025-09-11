Federico Chiesa ha preso una decisione molto forte in questi giorni

Calciomercato internazionale - Niente ritorno in Serie A per Federico Chiesa quest’estate: l’esterno, nonostante le varie possibilità, ha deciso di restare in Premier League per giocarsi le sue carte al Liverpool dopo una prima annata infelice.

Calciomercato, la decisione a sorpresa di Federico Chiesa

E la seconda non è iniziata dal migliore dei modi: fuori, piuttosto, dalla lista Champions. Ciononostante, l’ex Fiorentina ha deciso di non lasciare i Reds in questi giorni nonostante le tentazioni Besiktas e Arabia Saudita dove le finestre del mercato sono ancora aperte.

Chiesa ha deciso di proseguire e provare a ribaltare la situazione partendo dal campionato, alla luce anche del gol decisivo al Bournemouth da subentrato e facendo leva sulle belle parole spese da Slot per lui in conferenza stampa.