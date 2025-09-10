Fiorentina-Napoli, c'è un solo ballottaggio nei pensieri di Conte!

Rassegna Stampa  
Fiorentina-Napoli, c'è un solo ballottaggio nei pensieri di Conte!

Sabato si gioca Fiorentina-Napoli e l'allenatore Antonio Conte dovrà schierare la migliore formazione possibile allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Oggi il Corriere del Mezzogiorno anticipa le mosse di Conte, evidenziando il ballottaggio sulla corsia di sinistra.

Con Gutierrez ancora fermo ai box, Conte deve scegliere chi schierare tra Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola, con il primo rientrato solo ieri dall'impegno con la Nazionale. "Il ballottaggio a sinistra tra Olivera e Spinazzola potrebbe accompagnare i pensieri di Conte", scrive il CdM.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top