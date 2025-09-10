Fiorentina-Napoli, c'è un solo ballottaggio nei pensieri di Conte!

Sabato si gioca Fiorentina-Napoli e l'allenatore Antonio Conte dovrà schierare la migliore formazione possibile allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Oggi il Corriere del Mezzogiorno anticipa le mosse di Conte, evidenziando il ballottaggio sulla corsia di sinistra.
Con Gutierrez ancora fermo ai box, Conte deve scegliere chi schierare tra Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola, con il primo rientrato solo ieri dall'impegno con la Nazionale. "Il ballottaggio a sinistra tra Olivera e Spinazzola potrebbe accompagnare i pensieri di Conte", scrive il CdM.