"Acerbi turbato, ferito e dispiaciuto!". Ecco come ha reagito alle parole di Juan Jesus

Ieri Juan Jesus si è scagliato contro la decisione del Giudice Sportivo, ribadendo pubblicamente la sua versione dei fatti attraverso una nota pubblica sul sito del Napoli, dalla quale traspare tutta l'amarezza per la sentenza di assoluzione ad Acerbi.

La reazione di Acerbi

Oggi sul Corriere della Sera viene raccontata qual è stata la reazione di Acerbi alle parole di Juan Jesus.

"Francesco Acerbi è turbato. Ieri ha fatto ritorno alla Pinetina dopo i giorni di riposo concessi da Inzaghi. Le critiche lo hanno ferito, certamente è dispiaciuto per il post di Juan Jesus e per la presa di posizione durissima del Napoli. Finora non ha parlato ma non è detto che sbollita l’onda emotiva del momento esponga il proprio punto di vista sulla vicenda. Forse Acerbi troverà modo e tempo per rispondere agli interrogativi del brasiliano del Napoli".