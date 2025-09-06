Infortunio Rrahmani, l'esito degli esami: rientrerà a Napoli, ecco i tempi di recupero | ESCLUSIVA

Esclusive fonte : di Marco Lombardi
Infortunio Rrahmani, l'esito degli esami: rientrerà a Napoli, ecco i tempi di recupero | ESCLUSIVA

Notizie SSC Napoli - Infortunio Rrahmani, arriva l'esito degli esami: i tempi di recupero

Ultime news SSC Napoli - La pausa dei campionati legata alle partite delle nazionali ha creato subito un problema alla SSC Napoli: nel corso della sfida tra Svizzera e Kosovo svoltasi venerdì sera a Basilea, il difensore azzurro Amir Rrahmani ha lasciato il terreno di gioco al 63' minuto a causa di un problema muscolare alla coscia destra.

Dopo uno scatto per fermare Embolo lanciato verso la porta, al 58' minuto Rrahmani si è fermato toccandosi la parte posteriore della coscia destra. Subito medicato dallo staff, il difensore ha provato a continuare il match per qualche minuto ma si è dovuto subito arrendere.

Infortunio Rrahmani: i tempi di recupero

Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24.it, nella serata di oggi il giocatore kosovaro Amir Rrahmani ha effettuato gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio. Visto che stamattina avvertiva ancora dolore e aveva ancora applicato del ghiaccio sulla zona dell'infortunio.

Secondo le prime stime, si tratterebbe di un infortunio muscolare che lo terrà lontano dal campo dalle 2 alle 4 settimane. Questo lo scenario prefigurato dai medici della Nazionale kosovara al difensore dopo l'esito degli esami strumentali. Idealmente, si spera in un recupero per la sfida contro il Milan del 28 settembre. Ma ad oggi fare una previsione, prima che sia sottoposto ad ulteriori esami dai medici della SSC Napoli, è solo un azzardo.

Tra le varie gare, salterà quindi anche l’esordio nella Champions League di questa stagione contro il Manchester City. Nelle prossime ore - quindi - il giocatore dovrebbe far rientro a Napoli per iniziare le terapie. 

Infortunio Rrahmani
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top