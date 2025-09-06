Infortunio Rrahmani, l'esito degli esami: rientrerà a Napoli, ecco i tempi di recupero | ESCLUSIVA

Ultime news SSC Napoli - La pausa dei campionati legata alle partite delle nazionali ha creato subito un problema alla SSC Napoli: nel corso della sfida tra Svizzera e Kosovo svoltasi venerdì sera a Basilea, il difensore azzurro Amir Rrahmani ha lasciato il terreno di gioco al 63' minuto a causa di un problema muscolare alla coscia destra.

Dopo uno scatto per fermare Embolo lanciato verso la porta, al 58' minuto Rrahmani si è fermato toccandosi la parte posteriore della coscia destra. Subito medicato dallo staff, il difensore ha provato a continuare il match per qualche minuto ma si è dovuto subito arrendere.

Infortunio Rrahmani: i tempi di recupero

Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24.it, nella serata di oggi il giocatore kosovaro Amir Rrahmani ha effettuato gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio. Visto che stamattina avvertiva ancora dolore e aveva ancora applicato del ghiaccio sulla zona dell'infortunio.

Secondo le prime stime, si tratterebbe di un infortunio muscolare che lo terrà lontano dal campo dalle 2 alle 4 settimane. Questo lo scenario prefigurato dai medici della Nazionale kosovara al difensore dopo l'esito degli esami strumentali. Idealmente, si spera in un recupero per la sfida contro il Milan del 28 settembre. Ma ad oggi fare una previsione, prima che sia sottoposto ad ulteriori esami dai medici della SSC Napoli, è solo un azzardo.

Tra le varie gare, salterà quindi anche l’esordio nella Champions League di questa stagione contro il Manchester City. Nelle prossime ore - quindi - il giocatore dovrebbe far rientro a Napoli per iniziare le terapie.