SSC Napoli, Emporio Armani sarà il nuovo Formal Wear Partner! Ecco la collezione | FOTOGALLERY

Notizie  
SSC Napoli Emporio ArmaniSSC Napoli Emporio Armani

Nuova collaborazione tra SSC Napoli ed Emporio Armani

Ufficiale: Emporio Armani è il nuovo Formal Wear Partner della SSC Napoli! Emporio Armani firma le divise formali ufficiali che i giocatori, i componenti dello staff e i manager della SSC Napoli indosseranno fuori dal campo, per tutta la stagione calcistica 2025/26. La collaborazione quinquennale debutterà il 17 settembre, alla vigilia dell’esordio europeo a Manchester, e accompagnerà i Campioni d’Italia in viaggio e nelle occasioni formali in occasione di tutte le gare della stagione.

Questa nuova collaborazione con Emporio Armani si aggiunge e completa la partnership già in corso con EA7, sponsor tecnico della squadra per il quinto anno consecutivo. Il guardaroba Emporio Armani unisce comfort e stile, eleganza e dinamicità, facendo leva su un forte spirito di sintesi. Si compone di abiti, anche formali con cravatta, t-shirt e pullover dal taglio essenziale, pratico, e comprende anche zaini, beauty case e trolley. Il classico colore blu navy dei capi viene arricchito con patch in pelle e ricami che celebrano il colore azzurro della squadra.

La partnership tra Emporio Armani e SSC Napoli diventa espressione di identità, confermando il legame tra le due eccellenze italiane.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
FOTO ALLEGATE
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo UdineseUdineseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo MilanMilanEL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo RomaRomaECL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    5

    3
    1
    2
    0

  • logo CagliariCagliari

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo ComoComo

    4

    3
    1
    1
    1
  • 10º

    logo TorinoTorino

    4

    3
    1
    1
    1
  • 11º

    logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2
  • 12º

    logo LazioLazio

    3

    3
    1
    0
    2
  • 13º

    logo BolognaBologna

    3

    3
    1
    0
    2
  • 14º

    logo SassuoloSassuolo

    3

    3
    1
    0
    2
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    2

    3
    0
    2
    1
  • 16º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 17º

    logo VeronaVerona

    2

    3
    0
    2
    1
  • 18º

    logo PisaPisaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 19º

    logo ParmaParmaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 20º

    logo LecceLecceR

    1

    3
    0
    1
    2
Back To Top