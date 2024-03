UFFICIALE - Atalanta, esami svolti per Koopmeiners e de Ketelaere: la decisione contro il Napoli

Prosegue in casa Atalanta la preparazione del prossimo match che inaugurerà la 30esima giornata di Serie A con il Napoli.

Atalanta i tempi di recupero

Al Maradona, ci sono buone possibilità di avere a disposizione il centrocampista olandese Teun Koopmeiners: reduce da un lieve infortunio rimediato in nazionale, che è alle prese con postumi traumatico-distrattivi all’inserzione prossimale del polpaccio sinistro oggi ha svolto una parte di lavoro individuale e una parte in gruppo. Terapie e lavoro individuale per Charles De Ketelaere: l'ex Milan a Napoli sicuramente non sarà della partita.