SSC Napoli, precisazione di Lombardo sulla conferenza stampa di ieri | VIDEO

Ieri si è tenuta, dopo mesi, la conferenza stampa di Francesco Calzona, due giorni prima della partita Napoli-Roma di domenica pomeriggio.

Prima che prendessero la parole i giornalisti per porre le domande all'allenatore, è intervenuto in sala stampa il responsabile della comunicazione Nicola Lombardo, che ha introdotto così la conferenza: "Non è una conferenza stampa prepartita, vogliamo limitare a sotto le 100 le conferenze fatte durante l'anno: quelle prepartita non hanno obblighi, se vogliamo impedire o evitare che si parli ogni tre giorni possiamo farlo. Però possiamo farle, la definirei una conferenza stampa di mid-term, mancano cinque partite e mister Calzona voleva parlare con i giornalisti. Noi siamo solo contenti di questo".

