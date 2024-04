Serie B, crisi Bari: terzultimo e sconfitto 4-1 a Cosenza, ad oggi sarebbe retrocesso in C

Notizie calcio. Se da una parte il Napoli piange, di certo il Bari non ride. Situazione sempre più complicata per il club pugliese di proprietà della famiglia De Laurentiis.

I galletti oggi sono stati sconfitti per 4-1 in casa del Cosenza (a segno anche l'ex azzurro Tutino), scivolando così al terzultimo posto in classifica a quota 36 punti. Ad oggi il Bari, dopo aver sfiorato la promozione in Serie A lo scorso anno, sarebbe retrocesso in Serie C. Al termine della stagione mancano 3 partite e la zona salvezza diretta dista un solo punto, ma le ultime prestazioni dei biancorossi non lasciano ben sperare.