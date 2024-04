Sky - Napoli-Roma, Ndicka subito titolare dopo il malore: le probabili scelte di De Rossi

Notizie Napoli calcio. Domani sera alle ore 18.00 è in programma Napoli-Roma, gara cruciale per le residue speranze europee della squadra di Calzona.

I giallorossi arrivano dal recupero vinto contro l'Udinese che ha confermato il quinto posto in classifica, ma De Rossi non vuole cali di concentrazione. Come riportato dai colleghi di Sky Sport, il tecnico capitolino non potrà contare su Smalling in difesa ma recupera Ndicka dopo lo spavento di Udine: il centrale sarà subito titolare.

In attacco out Lukaku, il tridente sarà composto da Dybala ed El Shaarawy ai lati di Azmoun.