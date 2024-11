Torino-Napoli vietata ai residenti in Campania? In ogni caso sarà invasione di tifosi!

La partita Torino-Napoli di Serie A in programma per il prossimo 1 dicembre 2024 sarà vietata ai residenti in Campania. La decisione ufficiale è attesa il prossimo 20 novembre, ma per il momento il Torino ha sospeso la vendita dei biglietti per il settore ospiti.

La squadra di casa aveva inizialmente messo in vendita i posti limitrofi al settore ospiti allo scopo di convogliare i napoletani non residenti in Campania proprio in quelle aree. Tuttavia, come fa sapere Club Milano Azzurra, sono già stati venduti 15mila biglietti e i napoletani che arriveranno a Torino da ogni parte d'Italia saranno tantissimi.