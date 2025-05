Ecco chi è il grande regista dell’operazione De Bruyne-Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Il grande regista dell’operazione De Bruyne è il ds del Napoli Giovanni Manna, scrive la Gazzetta dello Sport.

“A inizio aprile si è imbarcato su un volo per Manchester, ha bussato alla porta di casa De Bruyne e ha passato una giornata a spiegare a Kevin perché Napoli potrebbe essere una tappa perfetta. Napoli lo affascina, la trattativa è complessa per tanti motivi. E uno di questi potrebbe essere l’ingaggio, il Napoli avrebbe messo sul tavolo un biennale, facile immaginare con un’opzione per il terzo anno, come ama De Laurentiis”