Irrati sul VAR: "Sono stati fatti passi avanti. Arbitri italiani? Crescono giovani interessanti"

Ultime calcio - Massimiliano Irrati, ex direttore di gara oggi Projetc Lead VAR della FIFA, ha parlato a margine della terza edizione del premio Ferruccio Salvetti. Queste le parole raccolte da RadioFirenzeViola:

"Sul VAR è stato fatto un ottimo lavoro. Io adesso mi occupo della Fifa e quindi non entro nel merito delle singole nazioni. Sicuramente c'è stato un progresso, anno per anno sta incrementando il suo utilizzo in maniera precisa. Deve essere utilizzato al meglio".

Le reazioni avverse al VAR?

"Sono fisiologiche ma ogni federazione è libera di decidere. Le strutture ci sono ma è un progetto ancora giovane, è nato 8 anni fa. E' normale che ci siano delle realtà in cui questa novità debba essere accettata totalmente".

Come si è comportata la classe arbitrale in questa stagione?

"Da esterno ho un riscontro positivo. Ci sono tanti ragazzi giovani che stanno crescendo bene grazie anche a Rocchi. Come ogni cambio generazionale ci vuole pazienza per arrivare ad avere lo stesso livello soprattutto a livello internazionale. Ci sono dei ragazzi che possono prendere il posto dei vari Rizzoli, Rocchi, Orsato".