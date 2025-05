Calciomercato Napoli, Il Mattino: in arrivo 7 acquisti per Conte, maxi investimento De Laurentiis

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino fa il punto della situazione in merito alla prossima sessione di calciomercato della SSC Napoli che vedrà tanti acquisti in entrata per una spesa che si aggirerà tra i 150 e i 200 milioni di euro:

Mercato Napoli, in arrivo 7 nuovi acquisti

"Dalla suggestione al sogno, fino alla concreta possibilità. Il Napoli sta provando a far si che quella di Kevin De Brune (33) non sia soltanto una favola, ma si trasformi in un'opportunità. Contestualmente partirà l'assalto ad almeno altri 7 rinforzi che andranno a rimpinguare la rosa azzurra. Il tutto con un maxi investimento sul mercato di circa 150-200 milioni di euro ed un tetto ingaggi che potrebbe superare i 100 milioni.



La cessione di Osimhen servirà per incassare tanti contanti (almeno 75 milioni) da girare per la campagna estiva che punta ad un centravanti del peso di Hojlund (Lucca e Jonathan David sono più di un'alternativa), senza trascurare Omorodion e Sudakov, dalla cintola in su".