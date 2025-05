Eventuale festa Scudetto, pronti ben 2 pullman scoperti: ecco il tragitto che potrebbero fare

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla possibile festa Scudetto che si organizzerebbe a Napoli in caso di vittoria del tricolore:

"Due bus scoperti che passeranno tra la folla di tifosi da Mergellina a piazza Vittoria, andata e ritorno. Il via libera alla parata in strada, in caso di vittoria dello scudetto, è arrivato nel corso di una riunione presieduta dal prefetto Michele Di Bari a cui hanno preso parte il sindaco Gaetano Manfredi e il patron, Aurelio De Laurentiis.



Poco prima, i due, vedendosi all’hotel de Bonart, invece, avevano affrontato la questione della ristrutturazione del terzo anello del Maradona. Faccia a faccia salutato dal sindaco così: «Abbiamo fatto passi in avanti». Tornando alla possibile festa: il piano è di istituire una grande “zona azzurra”, con ordinanza di stop al traffico, area pedonale estesa e prolungamento dei trasporti pubblici".