Taranto, Montervino con Cannavaro e Galante al Circolo Tennis | FOTO

Ultime Napoli - Francesco Montervino ha fatto tappa al Circolo Tennis di Taranto con Paolo Cannavaro e Fabio Galante:

"Grazie a tutti per la splendida giornata di sport e di calcio vissuta insieme ieri al Circolo Tennis di Taranto in occasione del Primo Torneo delle Stelle - ha scritto su Instagram Montervino -. E grazie a due grandi campioni e amici come Fabio Galante e Paolo Cannavaro, che hanno portato a Taranto un momento di gioia, condivisione e riflessione. Lo sport e` festa, e` passione, e` allegria. Ma e` anche rispetto, crescita, comunita`. E la nostra citta` ha bisogno ripartire dallo sport e riscoprire se stessa attraverso i suoi valori piu` autentici. E dopo il voto trasformeremo questo impegno in realta`".