Paganini: "Mercato Napoli? Manna lavora da un anno e mezzo per un calciatore in particolare…"

Paolo Paganini, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:



“De Bruyne sarebbe un colpo Champions, è un calciatore di grande esperienza ed è un professionista serio, ma guadagna tantissimo ed è fuori ogni logica dal tetto ingaggio del Napoli, vediamo come procederà questa pista. Manna è un anno e mezzo che lavora su Bonny, è in contatto con il procuratore del francese ed è un colpo di prospettiva per gli azzurri, c’è bisogno di abbassare anche la media di età”.